Мбаппе впервые с марта 2017 года забил головой в Лиге 1

Накануне состоялся поединок третьего тура чемпионата Франции между «Брестом» и столичным «ПСЖ». Подопечные Маурисил Почеттино отпраздновали победу со счетом 4:2.

Один из голов в составе парижского коллектива забил звездный нападающий Килиан Мбаппе. Как сообщается в твиттер-аккаунте Opta Jean, форвард впервые с марта 2017 года поразил ворота ударом головой в рамках Лиги 1. Теперь в его активе четыре гола этой частью тела.

Ранее сообщалось о возможном уходе Мбаппе из «ПСЖ». Килиан хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале». Его действующее соглашение с парижанами истекает летом следующего года.