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Франция. Лига 1

«ПСЖ» без ряда звёзд забил 4 мяча «Бресту», но едва не потерял очки

20 Августа 2021 • 23:55 Комментировать
Брест
2:4
ПСЖ
окончен
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«ПСЖ» продолжает разбирать на запчасти оборону соперников по Лиге 1. В третьем туре пришла очередь «Бреста» испытать на себе мощь местного гранда.

Андер Эррера здорово поймал мяч на ногу в 20 метрах от ворот и вколотил его в левый нижний угол. Килиан Мбаппе был первым на мяче после рикошета и головой метров с 14 переправил его в сетку. Оборона «ПСЖ», впрочем, далеко не идеальна - Ромен Фавр пасом пяткой помог Франку Онора отыграть один мяч, оставив в дураках парижан. А победным стал чудо-гол Идрисса Гуэйе выстрелом примерно с 35 метров. Концовка получилась интригующей, так как «Брест» снова забил, но на 90-й минуте Анхель ди Мария снял все вопросы. Итог - 4:2 в пользу «ПСЖ».

В составе гранда не было Джанлуиджи Доннаруммы, Серхио Рамоса, Неймара и Лионеля Месси.

Протокол игры  
Брест 2:4 ПСЖ
    23' Эррера Андер (0:1)
    36' Мбаппе Килиан (0:2)
(1:2) Онора Франк 42'    
    73' Гуэйе Идрисса (1:3)
(2:3) Мунье Стив 85'    
    90' Ди Мария Анхель (2:4)
Бизот Марко Пьер-Габриэль Ронаэль   86' (Дюверн Жан-Кевин (   86') Шардонне Брендан Брассье Лилиан   52' Уронен Йере Мбок Хианга Белькебла Арис   74' (Ле Дуарон Жереми (   74') Онора Франк Февр Ромен Кардона Ирвин   74' (Маньетти Уго (   74') Мунье Стив
Запасные: Бен Дени Ларсонне Готье Фоссурье Жюльен Филиппото Ромен
Навас Кейлор Хакими Ашраф Керер Тило Кимпембе Преснел Диалло Абду Гуэйе Идрисса Эррера Андер Верратти Марко   54'   72' (Дракслер Юлиан (   72') Вейналдум Джорджиньо Икарди Мауро   86' (Мюинга Арно (   86') Мбаппе Килиан   65'   81' (Ди Мария Анхель (   81')
Запасные: Битумазала Натан Маркиньос Маркос Рафинья Алькантара Данилу Перейра Эбимбе Эрик Доннарумма Джанлуиджи
20 августа. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".

 

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окончен Брест 2:4 ПСЖ 11.5 6.4 1.28
21.08  18:00 Монако ... Ланс 1.77 3.65 4.8
21.08  22:00 Сент-Этьен ... Лилль 3.1 3.2 2.4
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