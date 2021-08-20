«ПСЖ» без ряда звёзд забил 4 мяча «Бресту», но едва не потерял очки

«ПСЖ» продолжает разбирать на запчасти оборону соперников по Лиге 1. В третьем туре пришла очередь «Бреста» испытать на себе мощь местного гранда.

Андер Эррера здорово поймал мяч на ногу в 20 метрах от ворот и вколотил его в левый нижний угол. Килиан Мбаппе был первым на мяче после рикошета и головой метров с 14 переправил его в сетку. Оборона «ПСЖ», впрочем, далеко не идеальна - Ромен Фавр пасом пяткой помог Франку Онора отыграть один мяч, оставив в дураках парижан. А победным стал чудо-гол Идрисса Гуэйе выстрелом примерно с 35 метров. Концовка получилась интригующей, так как «Брест» снова забил, но на 90-й минуте Анхель ди Мария снял все вопросы. Итог - 4:2 в пользу «ПСЖ».

В составе гранда не было Джанлуиджи Доннаруммы, Серхио Рамоса, Неймара и Лионеля Месси.