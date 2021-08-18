​Рамос раздражает игроков «ПСЖ» своим поведением

Серхио Рамос перебрался в «ПСЖ» только недавно, однако он уже раздражает игроков команды своим поведением. Об этом сообщает FootMercato со ссылкой на испанское радио Cadena SER. По данным источника, Рамос ведёт себя слишком высокомерно по отношению к некоторым партнёрам по команде и сотрудникам клуба.

Напомним, что из-за проблем со здоровьем дебютировать за «ПСЖ» Серхио Рамос может только после сентябрьской паузы на матчи национальных сборных. Об этом несколько дней назад информировала пресс-служба клуба.

Добавим, что после шестнадцати сезонов в «Реале» Серхио Рамос подписал двухгодичный контракт с «ПСЖ».