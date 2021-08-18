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Франция. Лига 1

​Рамос раздражает игроков «ПСЖ» своим поведением

18 Августа 2021 • 14:51 Комментировать (5)
Брест
...
ПСЖ
11.50 6.50 1.23
20.08 22:00
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Серхио Рамос перебрался в «ПСЖ» только недавно, однако он уже раздражает игроков команды своим поведением. Об этом сообщает FootMercato со ссылкой на испанское радио Cadena SER. По данным источника, Рамос ведёт себя слишком высокомерно по отношению к некоторым партнёрам по команде и сотрудникам клуба.

Напомним, что из-за проблем со здоровьем дебютировать за «ПСЖ» Серхио Рамос может только после сентябрьской паузы на матчи национальных сборных. Об этом несколько дней назад информировала пресс-служба клуба.

Добавим, что после шестнадцати сезонов в «Реале» Серхио Рамос подписал двухгодичный контракт с «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
18 Августа 2021 в 16:47
Будет интересно посмотреть на выяснения отношений прямо на футбольном поле!
Snk6565
18 Августа 2021 в 16:28
Рамоса вся Испания (кроме Мадрида) называла "понтанутым крестьянином"...а люди меняются только в худшую сторону
Juve96
18 Августа 2021 в 15:36
ох и тусовка собралась в Париже, нас ждёт интересный сезон
ARTUR
18 Августа 2021 в 15:14
я же говорил , что нельзя собрать в одной команде стольких прим -балерин и там все будет гладко и розово , Рамос никогда не был шелковым , и не будет
Sergo
18 Августа 2021 в 15:05
Уверен, что некоторых игроков ПСЖ раздражает и карлик, и что?!?!?!
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