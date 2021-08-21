«ПСЖ» рискует лишиться одного из звёздных форвардов из-за травмы

Аргентинский форвард «ПСЖ» Мауро Икарди получил повреждение по ходу вчерашнего поединка чемпионата Франции против «Бреста» (4:2), об этом пишет на своих страницах L'Equipe.

Нападающий оказался в стартовом составе парижского гранда и провел на поле 86 минут. В концовке встречи аргентинца заменили из-за травмы руки. В ближайшее время Икарди пройдет медобследование, после которого будет определена степень серьезности повреждения.

В текущем сезоне Лиги 1 Мауро провел три встречи, отметившись двумя забитыми мячами.

После трех туров парижский коллектив со 100-процентным показателем лидирует в турнирной таблице.