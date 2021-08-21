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Франция. Лига 1

Почеттино рассказал, когда Месси может дебютировать за «ПСЖ»

21 Августа 2021 • 09:22 Комментировать
Брест
2:4
ПСЖ
окончен
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Звездный новичок «ПСЖ» Лионель Месси пропустил вчерашний матч против «Бреста» (4:2) в чемпионате Франции. Главный тренер команды Маурисио Почеттино в беседе с журналистами рассказал, когда стоит ожидать появления аргентинца на поле.

«Эта неделя была плодотворной в подготовке Лео. Если все пойдет хорошо, то Месси окажется в обойме на следующей неделе и сможет помочь команде», - передает слова специалиста ESPN.

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» пополнил ряды парижского гранда на правах свободного агента. Лионель подписал с вице-чемпионом Франции двухлетнее трудовое соглашение с возможностью продления на один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Маурисио Почеттино
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