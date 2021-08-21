Почеттино рассказал, когда Месси может дебютировать за «ПСЖ»

Звездный новичок «ПСЖ» Лионель Месси пропустил вчерашний матч против «Бреста» (4:2) в чемпионате Франции. Главный тренер команды Маурисио Почеттино в беседе с журналистами рассказал, когда стоит ожидать появления аргентинца на поле.

«Эта неделя была плодотворной в подготовке Лео. Если все пойдет хорошо, то Месси окажется в обойме на следующей неделе и сможет помочь команде», - передает слова специалиста ESPN.

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» пополнил ряды парижского гранда на правах свободного агента. Лионель подписал с вице-чемпионом Франции двухлетнее трудовое соглашение с возможностью продления на один сезон.