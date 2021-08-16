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Франция. Лига 1

Сколько голов Месси забьёт за сезон

16 Августа 2021 • 10:45 Комментировать (4)
Брест
...
ПСЖ
11.50 6.50 1.23
20.08 22:00
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Лионель Месси притирался в «ПСЖ», и теперь многие от него ждут града голов, ведь во Франции уровень футбола ниже, чем в Испании. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет на этот счёт.

Всем прекрасно известно, что Лионель Месси – бомбардир от бога. Аргентинец пачками клал мячи за «Барселону», в каком бы состоянии ни пребывала команда. Месси в любой момент может положить со штрафного или просто обыграть пару соперников и забить. Тем не менее важно помнить, что в «Барселоне» Месси забивал много ещё и по той причине, что партнёры на него играли.

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В целом во Франции забивают много – в последние годы лучший бомбардир Лиги 1 завершал сезон с результатом около или более 30 голов. Конечно, это наталкивает на мысль, что и Месси забьёт примерно столько же, а то и больше. Однако абсолютно быть в этом уверенным, вероятно, не стоит.

Во Франции больше всего забивают центрфорварды. Если смотреть статистику последних лет, то это Александр Ляказетт, Златан Ибрагимович, Эдинсон Кавани, Виссам Бен-Йеддер и Килиан Мбаппе. Последний наверняка прекрасно себя чувствует в статусе лучшего бомбардира и точно не захочет его уступать. Мбаппе ведь ощущает себя топ-звездой, и он точно не собирается играть на Месси.

Кстати, сам Месси, кажется, проще относится к личным наградам. Можно вспомнить, как он помогал Луису Суаресу выигрывать титул Пичичи и совершенно не страдал от этого. Месси выглядит намного более командным игроком, чем Мбаппе, так что он вполне может играть на молодого француза.

На самом деле сейчас более вероятным видится сценарий, что именно Мбаппе станет лучшим бомбардиром Лиги 1, причём с Месси его результат может превзойти отметку в 40 точных ударов. Что касается самого аргентинца, то своих мячей 25 он точно положит. А вот результат выше возможен лишь в том случае, если именно Месси будет главной ударной силой «ПСЖ», но это возможно только в случае конфликта с Мбаппе. Хочется верить, что в Париже этого не допустят.

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Отдельная интрига и в плане отношений в команде, и в плане результативности – это статус главного пенальтиста. В прошлом сезоне этот статус делили Мбаппе и Неймар. От того, как будут распределяться одиннадцатиметровые в этом сезоне, в том числе зависит и ответ на вопрос о количестве голов. Если Неймар, кажется, готов делиться со своим другом, то вот в отношении Мбаппе этого не скажешь.

Андрей Центров

Сколько голов в этом сезоне Месси забьёт за «ПСЖ»?
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Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
16 Августа 2021 в 12:44
Если Мбаппе не свалит, то Месси спокойно будет играть на него или другого... Месси это не гелевый, к личной стате он всегда относился без эгоизма... Его цель - ЛЧ, а ЗМ он может оставить в Париже уже в этом году... Трепещи, дрыг-нога... Хе-хе-хе...
Zurukukkk
16 Августа 2021 в 12:02
согласен....чморите...а кого?!!
ARTUR
16 Августа 2021 в 11:37
Автор упустил еще одного штатного пенальтиста -- Рамос , и он не хуже ни одного из этих игроков . Проблема ПСЖ это амбиции игроков , если допустить что Рамос откажется от своих амбиций , то Мбапе и Ней я сомневаюсь , особенно последний , ведь от так и не доказал свою состоятельность как игрок , лишь мишура , от восхваляющих его сми , второе все же еще в обойме Криш , и если он начнет бомбить в ЮВЕ , то я думаю на вызов может откликнутся и Месси , и начнется перетаскивание одеяла , которое там и так туда сюда , Кавани поэтому и ушел , ну при таком коуче как Почетино это неизбежный конфликт , с такой бандой мог бы справится лишь Ферги , Зидан и Симеоне ну и конечно Дель Боске . а так проблем в ПСЖ я думаю будет много . Понтов , красивых передач , неестественной радости , а врезультате снова мимо ЛЧ .
Марченко Максим
16 Августа 2021 в 11:35
Нельзя забывать какой бы не был якобы проще чемпионат Франции ,там играют на много жёстче, и как бы Месси не травмировали уже в первых матчах и он не повторил судьбу Азара.
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