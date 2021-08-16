Килиан Мбаппе может сменить клубную прописку ещё до закрытия летнего трансферного окна. В программе El Chiringuito была озвучена информация о том, что в понедельник Мбаппе встретится с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи. Талантливый футболист попросит вступить в переговоры с «Реалом» на счёт своего трансфера.

Напомним, что действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до завершения сезона 2021/2022. Ранее президент клуба Нассер Аль-Хелаифи говорит журналистам, что Мбаппе останется в клубе.

В двух матчах текущего сезона Килиан Мбаппе забил один гол и сделал два результативных паса.