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Испания. Примера

​Мбаппе попросит президента «ПСЖ» вступить в переговоры с «Реалом» слухи

16 Августа 2021 • 14:20 Комментировать (1)
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Килиан Мбаппе может сменить клубную прописку ещё до закрытия летнего трансферного окна. В программе El Chiringuito была озвучена информация о том, что в понедельник Мбаппе встретится с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи. Талантливый футболист попросит вступить в переговоры с «Реалом» на счёт своего трансфера.  

Напомним, что действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до завершения сезона 2021/2022. Ранее президент клуба Нассер Аль-Хелаифи говорит журналистам, что Мбаппе останется в клубе.

В двух матчах текущего сезона Килиан Мбаппе забил один гол и сделал два результативных паса.

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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Комментарии (1)
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ARTUR
16 Августа 2021 в 14:38
Не интересно , пусть пока побудет в ПСЖ , любопытно будет посмотреть как утонет эта помойка )) хотя сейчас там будут играть три моих любимых игрока , Ди мария , Месси и Рамос...
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