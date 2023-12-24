​Моуринью, похоже, имеет конфликт с футболистом «Ромы»

В недавнем матче против «Болоньи» Жозе Моуринью выпустил Ренату Саншеша на замену. Португалец провёл на поле 19 минут, после чего его заменили. Давая комментарий после той игры, Моуринью извинился перед Саншешем за обратную замену.

Дальше – больше. В субботнем матче против «Наполи» Саншеш вообще не попал в заявку. Поговаривают, что у португальского полузащитника может быть конфликт с Моуринью.

Напомним, что «Рома» обыграла «Наполи» на своём поле со счётом 2:0. «Волки» сейчас занимают шестое место в турнирной таблице Серии А.

Всего в сезоне 2023/2024 Ренату Саншеш провёл девять матчей, в которых забил один гол.