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Хёйбьерг заинтересовал ещё один топ-клуб Серии А

23 Декабря 2023 • 03:37 Комментировать
Тоттенхэм
...
Эвертон
1 1.80 X 4.30 2 4.10
Через 13 ч. 17 мин.

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг попал в сферу интересов «Наполи».

28-летний игрок давно фигурирует в числе трансферных целей «Ювентуса», однако в январе у «бьянконери» могут появиться новые конкуренты в борьбе за датчанина. Согласно информации авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио, возможность подписания Хёйбьерга изучает «Наполи». Отмечается, что руководство «адзурри» также присматривается к Бубакари Сумаре («Севилья») и Секо Фофана («Аль-Наср»).

Пьер-Эмиль Хёйбьерг принял участие в 17 матчах «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне, но лишь четырежды вышел в старте. Стоимость хавбека «шпор», по оценке Transfermarkt, составляет 28 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Наполи Пьер-Эмиль Хёйбьерг Секо Фофана Бубакари Сумаре трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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