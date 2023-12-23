Хёйбьерг заинтересовал ещё один топ-клуб Серии А

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг попал в сферу интересов «Наполи».

28-летний игрок давно фигурирует в числе трансферных целей «Ювентуса», однако в январе у «бьянконери» могут появиться новые конкуренты в борьбе за датчанина. Согласно информации авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио, возможность подписания Хёйбьерга изучает «Наполи». Отмечается, что руководство «адзурри» также присматривается к Бубакари Сумаре («Севилья») и Секо Фофана («Аль-Наср»).

Пьер-Эмиль Хёйбьерг принял участие в 17 матчах «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне, но лишь четырежды вышел в старте. Стоимость хавбека «шпор», по оценке Transfermarkt, составляет 28 млн евро.