«Арсенал» выбирает, кого из трёх форвардов купить в январе

Лондонский «Арсенал» в январе хочет усилить позицию нападающего. По информации от журналиста Сэми Мокбела, на радаре у команды Микеля Артеты находятся три футболиста – Айвен Тони из «Брентфорда», Виктор Осимхен из «Наполи» и Олли Уоткинс из «Астон Виллы».

Отмечается, что каждого из этих нападающих будет очень сложно заполучить зимой. Ранее сообщалось, что даже за Айвена Тони могут запросить около 100 миллионов евро компенсации.

Напомним, «Арсенал» также собирается приобрести зимой нового опорного полузащитника. Хавбек Томас Парти с большой долей вероятности покинет команду в следующем месяце.