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Чемпионат Италии. Серия А

​Лукаку и Кварацхелия – в составах «Ромы» и «Наполи» на очный матч

23 Декабря 2023 • 22:16 Комментировать
Рома
0:0
Наполи
1 2.65 X 3.15 2 3.00
1-й тайм

В субботу вечером в итальянской Серии А пройдёт матч 17-го игрового дня между «Ромой» и «Наполи».

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью выбрал такой стартовый состав: Патрисиу, Манчини, Льоренте, Н’Дика, Кристенсен, Залевски, Бове, Паредес, Кристанте, Белотти, Лукаку.

Рулевой «Наполи» Вальтер Маццарри, в свою очередь, включил в основной состав таких игроков: Мерет, ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руй, Лоботка, Зелиньски, Замбо-Ангисса, Политано, Кварацхелия, Осимхен.

Матч «Рома» - «Наполи» стартует в 22:45 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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