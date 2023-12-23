​Лукаку и Кварацхелия – в составах «Ромы» и «Наполи» на очный матч

В субботу вечером в итальянской Серии А пройдёт матч 17-го игрового дня между «Ромой» и «Наполи».

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью выбрал такой стартовый состав: Патрисиу, Манчини, Льоренте, Н’Дика, Кристенсен, Залевски, Бове, Паредес, Кристанте, Белотти, Лукаку.

Рулевой «Наполи» Вальтер Маццарри, в свою очередь, включил в основной состав таких игроков: Мерет, ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руй, Лоботка, Зелиньски, Замбо-Ангисса, Политано, Кварацхелия, Осимхен.

Матч «Рома» - «Наполи» стартует в 22:45 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.