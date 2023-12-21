«Рома» рассматривает возможность арендовать Годфри

Итальянская «Рома» заинтересована в аренде центрального защитника «Эвертона» Бена Годфри, который также способен сыграть на фланге обороны. По информации от Il Corriere dello Sport, команда Жозе Моуринью хочет арендовать англичанина до конца сезона.

Годфри в этом сезоне не пользуется доверием со стороны главного тренера «Эвертона» Шона Дайча. Английский защитник провёл всего два матча в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, что неудовлетворительно для 25-летнего Бена.

Напомним, Годфри ранее также связывали с трансфером в лондонский «Тоттенхэм». Бен ранее также выступал в Англии в составе «Норвича».