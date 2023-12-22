Зелиньски решил, в каком клубе продолжит карьеру

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски готов перебраться в миланский «Интер».

Соглашение 29-летнего футболиста с неаполитанцами истекает после завершения текущего сезона. Главными претендентами на поляка считаются «Интер» и «Ювентус», рассчитывающие переманить хавбека в качестве свободного агента. По данным Repubblica, Зелиньски сделал свой выбор – он хочет перейти в «Интер». Вероятность продления контракта с «Наполи» теперь довольно низка.

Пётр Зелиньски выступает за «адзурри» с 2016 года. В 350 поединках за «Наполи» он отметился 50 забитыми голами и 46 результативными передачами.