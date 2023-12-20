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Чемпионат Италии. Серия А

Директор «Наполи» рассказал о ходе переговоров по новому контракту Осимхена

20 Декабря 2023 • 00:33 Комментировать
Рома
...
Наполи
23.12 22:45

Спортивный директор «Наполи» Мауро Мелузо ответил на вопрос о продлении контракта с нападающим Виктором Осимхеном.

По сообщениям СМИ, стороны близки к полной договорённости по условиям сделки. Официальных подтверждений пока не последовало.

«Мы привыкли работать за кулисами, не делая громких объявлений до того, как всё будет подписано. Очевидно, что об этой новости расскажет президент Аурелио де Лаурентис. 

Позади долгий переговорный процесс, и мы надеемся вскоре завершить его, но выступим с объявлением только тогда, когда всё решится. Обе стороны стремятся закрыть сделку. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие несколько недель», – приводит Football Italia слова Мелузо.

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Наполи Виктор Осимхен Мауро Мелузо ещё теги

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