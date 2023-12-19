«РБ Лейпциг» предложил 25 миллионов евро за хавбека «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Эльиф Элмас может перебраться в «РБ Лейпциг». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, стороны уже ведут переговоры по возможному переходу 24-летнего футболиста. Как утверждает журналист, неаполитанцы получили предложение от «РБ Лейпцига» в размере 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Элмас принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров и отметился двумя забитыми мячами.

Контракт полузащитника с «Наполи» рассчитан до середины 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Элмаса составляет 26 миллионов евро.