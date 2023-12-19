Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» предложил 25 миллионов евро за хавбека «Наполи»

19 Декабря 2023 • 20:32 Комментировать
Рома
...
Наполи
23.12 22:45

Полузащитник «Наполи» Эльиф Элмас может перебраться в «РБ Лейпциг». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, стороны уже ведут переговоры по возможному переходу 24-летнего футболиста. Как утверждает журналист, неаполитанцы получили предложение от «РБ Лейпцига» в размере 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Элмас принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров и отметился двумя забитыми мячами.

Контракт полузащитника с «Наполи» рассчитан до середины 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Элмаса составляет 26 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи РБ Лейпциг Эльиф Элмас трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Декабря
16:58
«Рома» не торопится продлевать контракт с Моуринью
15:17
Хави: «Наполи» находится почти в той же ситуации, что и мы»
11:32
Воспитанник «Челси» интересен 5 клубам
10:45
«Арсенал» выбирает, кого из трёх форвардов купить в январе
10:26
«Наполи» хочет арендовать Ленгле
18 Декабря
15:00
Моуринью: «Лэмпард однажды рвался играть с температурой 40 градусов»
13:43
Покупка нападающего – приоритет для «Челси», но клуб также хочет купить защитника и полузащитника
12:53
Моуринью: «Тоттенхэм»? Команда с пустой полкой для трофеев уволила меня за два дня до финала»
12:48
Моуринью: «До сих пор не понимаю, почему провалился с «Челси» в сезоне-2015/16»
12:17
Моуринью: «Моё время в «Манчестер Юнайтед? У меня нет никаких сожалений»
11:59
Моуринью: «Мой контракт с «Ромой» заканчивается, клубу предстоит решить, стоит ли меня оставить»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА НАПОЛИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
76 мин
Вердер Вердер
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
0
1
4.40 4.20 1.71
Видео
19.12.23 в 22:30
Боруссия Д Боруссия Д
Майнц Майнц
1.38 5.00 7.60
Видео
19.12.23 в 22:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Дармштадт Дармштадт
1.51 4.50 6.00
Видео
20.12.23 в 20:30
Унион Берлин Унион Берлин
Кёльн Кёльн
2.07 3.55 3.50
Видео
20.12.23 в 22:30
Байер Л Байер Л
Бохум Бохум
1.23 6.20 13.00
Видео
20.12.23 в 22:30
Штутгарт Штутгарт
Аугсбург Аугсбург
1.57 4.40 5.40
Видео
20.12.23 в 22:30
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария Бавария
7.00 5.20 1.39
Видео
20.12.23 в 22:30
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Боруссия М Боруссия М
2.02 3.80 3.40
Видео
20.12.23 в 22:30
Хайденхайм Хайденхайм
Фрайбург Фрайбург
3.15 3.70 2.16
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 19 Декабря
22:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Майнц»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:36 · Германия. Бундеслига
Брандт и Забитцер — в стартовом составе «Боруссии» на игру с «Майнцем»
20:32 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» предложил 25 миллионов евро за хавбека «Наполи»
18:29 · Германия. Бундеслига
​Президент «Баварии»: «Мюллер уже стал легендой клуба»
18:22 · Германия. Бундеслига
​Гендиректор «Баварии» высказался о Мюллере – игрок продлил контракт
18:15 · Германия. Бундеслига
​Спортивный директор «Баварии»: «Мюллер – воплощение качества и надёжности»
17:57 · Германия. Бундеслига
​Мюллер высказался после продления контракта с «Баварией»
17:53 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» объявила о продлении контракта с Мюллером официально
17:27 · Германия. Бундеслига
Названы лидеры топ-5 лиг Европы по проценту набранных очков
15:42 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Возвращение Крооса в сборную Германии? К счастью, не мне это решать»
15:36 · Германия. Бундеслига
Тухель поделился ожиданиями от матчей с «Лацио»
14:35 · Германия. Бундеслига
Джака: «Я не переходил в «Байер» для того, чтобы быть боссом или тренером»
13:59 · Германия. Бундеслига
Хёнесс: «Чемпионская гонка с «Байером»? Это неплохо для немецкого футбола»
13:53 · Германия. Бундеслига
Хёнесс подтвердил, что Мюллер близок к продлению контракта с «Баварией»
13:47 · Англия. Премьер-лига
Джака: «В «Арсенале» от меня хотели избавиться все, кроме Артеты» 1
Все новости
Рекомендуем