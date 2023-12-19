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Чемпионат Италии. Серия А

Хави: «Наполи» находится почти в той же ситуации, что и мы»

19 Декабря 2023 • 15:17 Комментировать
Барселона
...
Альмерия
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20.12 21:00

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от матчей с «Наполи» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Испанский специалист оценил шансы своей команды на выход в четвертьфинал.

«Матчи с «Наполи»? Нам предстоит сыграть с чемпионами Италии. Команда находится почти в той же ситуации, что и мы. Шансы на проход я бы оценил 50 на 50. У них появился новый тренер в лице Вальтера Маццарри, который ставит более оборонительную игру. Это будут сложные матчи», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, «Барселона» в последний раз играла в четвертьфинале Лиги чемпионов в сезоне-2019/20. Тогда команда проиграла «Баварии» с разгромным счётом 2:8.

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