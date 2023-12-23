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Инсайдер Романо оценил вероятность ухода Осимхена из «Наполи» в 2024 году

23 Декабря 2023 • 01:22 Комментировать
Рома
...
Наполи
1 3.00 X 3.15 2 2.60
Через 19 ч. 44 мин.

По мнению инсайдера Фабрицио Романо, нападающий «Наполи» Виктор Осимхен вполне может сменить клуб в новом году.

24-летний футболист находится в шаге от продления контракта, однако в сделке будет прописана сумма отступных в размере 130-140 млн евро, которой могут воспользоваться покупатели. По данным Романо, вероятность ухода Осимхена из «Наполи» в 2024 году довольно велика – но не в январе, а летом. Интерес к нигерийскому форварду сохраняют лондонские «Арсенал» и «Челси».

Виктор Осимхен записал на свой счёт восемь забитых мячей и три результативные передачи в 17 матчах нынешней кампании за неаполитанцев.

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Евро-Футбол.Ру,
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