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Моуринью: «Тоттенхэм»? Команда с пустой полкой для трофеев уволила меня за два дня до финала»

18 Декабря 2023 • 12:53 Комментировать
Тоттенхэм
...
Эвертон
23.12 18:00

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью с недоумением вспоминает момент, когда его уволили из «Тоттенхэма» в феврале 2021 года перед финалом Кубка лиги с «Манчестер Сити». «Шпоры» вышли на этот матч под руководством временного тренера Райана Мэйсона и проиграли со счётом 0:1.

«Тоттенхэм»? Команда с пустой полкой для трофеев уволила меня за два дня до финала. Это было самое смешное увольнение. Меня пригласили для того, чтобы я помог выиграть трофеи, а затем уволили за два дня до первого финала», – сказал Моуринью в беседе с The Obi One Podcast.

Напомним, свой последний трофей «Тоттенхэм» выиграл в 2008 году.

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Рома Тоттенхэм Жозе Моуринью ещё теги

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