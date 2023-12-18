Моуринью: «Тоттенхэм»? Команда с пустой полкой для трофеев уволила меня за два дня до финала»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью с недоумением вспоминает момент, когда его уволили из «Тоттенхэма» в феврале 2021 года перед финалом Кубка лиги с «Манчестер Сити». «Шпоры» вышли на этот матч под руководством временного тренера Райана Мэйсона и проиграли со счётом 0:1.

«Тоттенхэм»? Команда с пустой полкой для трофеев уволила меня за два дня до финала. Это было самое смешное увольнение. Меня пригласили для того, чтобы я помог выиграть трофеи, а затем уволили за два дня до первого финала», – сказал Моуринью в беседе с The Obi One Podcast.

Напомним, свой последний трофей «Тоттенхэм» выиграл в 2008 году.