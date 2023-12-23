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Чемпионат Италии. Серия А

​«Наполи» объявил о продлении контракта с Осимхеном официально

23 Декабря 2023 • 16:46 Комментировать
Рома
...
Наполи
1 3.00 X 3.15 2 2.60
Через 4 ч. 30 мин.

«Наполи» объявил о продлении трудового соглашения с нападающим Виктором Осимхеном. Новый контракт связывает 24-летнего футболиста с неаполитанским клубом до середины 2026 года.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо писал в социальных сетях о том, что в трудовом соглашении Осимхена будет прописана опция выкупа в размере 130 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Осимхен провёл за «Наполи» 17 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативных паса на партнёров.

В субботу вечером «Наполи» проведёт гостевой матч против «Ромы», не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен

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