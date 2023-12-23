«Наполи» объявил о продлении трудового соглашения с нападающим Виктором Осимхеном. Новый контракт связывает 24-летнего футболиста с неаполитанским клубом до середины 2026 года.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо писал в социальных сетях о том, что в трудовом соглашении Осимхена будет прописана опция выкупа в размере 130 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Осимхен провёл за «Наполи» 17 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативных паса на партнёров.

В субботу вечером «Наполи» проведёт гостевой матч против «Ромы», не пропустите текстовую трансляцию.