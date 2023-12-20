Дибала делает всё возможное для того, чтобы восстановиться к матчу с «Ювентусом»

Экс-нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала делает всё возможное для того, чтобы восстановиться к выездному матчу против своей бывшей команды. По информации от Il Corriere dello Sport, аргентинский форвард «Ромы» интенсивно восстанавливается после повреждения, чтобы принять участие в игре против «Ювентуса», которая состоится 30 декабря.

Напомним, Дибала выступал за «Ювентус» с 2015 по 2022 год, после чего на правах свободного агента перебрался в «Рому». Аргентинец выиграл в составе «старой синьоры» 5 чемпионских титулов Серии А. Также 30-летний Дибала вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории клуба.