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Дибала делает всё возможное для того, чтобы восстановиться к матчу с «Ювентусом»

20 Декабря 2023 • 13:58 Комментировать
Фрозиноне
...
Ювентус
23.12 14:30

Экс-нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала делает всё возможное для того, чтобы восстановиться к выездному матчу против своей бывшей команды. По информации от Il Corriere dello Sport, аргентинский форвард «Ромы» интенсивно восстанавливается после повреждения, чтобы принять участие в игре против «Ювентуса», которая состоится 30 декабря.

Напомним, Дибала выступал за «Ювентус» с 2015 по 2022 год, после чего на правах свободного агента перебрался в «Рому». Аргентинец выиграл в составе «старой синьоры» 5 чемпионских титулов Серии А. Также 30-летний Дибала вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории клуба.

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