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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Наполи» хочет арендовать Ленгле

19 Декабря 2023 • 10:26 Комментировать
Барселона
...
Альмерия
1 1.13 X 9.50 2 15.00
20.12 21:00

«Наполи» нацелился на центрального защитника каталонской «Барселоны» Клемана Ленгле, который проводит нынешний сезон на правах аренды за «Астон Виллу». По информации от издания Sport, француз в январе может прервать свою аренду в Англии и на тех же условиях до конца сезона перебраться в Италию.

Отметим, что 28-летний Ленгле разочарован своим игровым временем в нынешнем сезоне. Футболист не провёл ни одной минуты в Английской премьер-лиге, ограничиваясь выступлениями в кубковых соревнованиях.

Ленгле в прошлом сезоне выступал в аренде за лондонский «Тоттенхэм», но «шпоры» не стали выкупать защитника на постоянной основе.

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