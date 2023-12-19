«Наполи» хочет арендовать Ленгле

«Наполи» нацелился на центрального защитника каталонской «Барселоны» Клемана Ленгле, который проводит нынешний сезон на правах аренды за «Астон Виллу». По информации от издания Sport, француз в январе может прервать свою аренду в Англии и на тех же условиях до конца сезона перебраться в Италию.

Отметим, что 28-летний Ленгле разочарован своим игровым временем в нынешнем сезоне. Футболист не провёл ни одной минуты в Английской премьер-лиге, ограничиваясь выступлениями в кубковых соревнованиях.

Ленгле в прошлом сезоне выступал в аренде за лондонский «Тоттенхэм», но «шпоры» не стали выкупать защитника на постоянной основе.