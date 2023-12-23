Сёмин: Кварацхелия уже на таком уровне, что за ним следить не надо

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».

«Хвича уже сейчас на таком уровне, что за ним следить не надо. Вопрос стоит в том, захочет он уходить из «Наполи» или нет. Он хорошо играет и комфортно себя чувствует», - рассказал Сёмин в интервью Metaratings.ru. Также, комментируя будущее грузинского вингера, специалист отметил, что сам игрок знает верное для себя решение.

В нынешнем сезоне в 22 матчах в рамках всех турниров Хвича забил пять голов при пяти результативных передачах.