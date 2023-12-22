Президент «Наполи»: Я в первый же день должен был выгнать Гарсию

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис высказался о бывшем главном тренере команды Руди Гарсии.

«Я в первый же день должен был выгнать Гарсию. Этот тренер пришел и сказал на презентации, что совсем ничего не знает о «Наполи». От этого мне стало смешно, но потом он снова повторил свои слова», — цитирует де Лаурентиса Diario As.

Функционер признался, что ему пришлось уволить отличного специалиста по физической подготовке, потому что Гарсия хотел привести своего тренера.

59-летний Гарсия возглавлял «Наполи» с июля по ноябрь 2023 года. На данный момент наставником неаполитанцев является Вальтер Маццарри.