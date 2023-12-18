Моуринью: «Мой контракт с «Ромой» заканчивается, клубу предстоит решить, стоит ли меня оставить»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от своего будущего. Португалец поговорил на эту тему со своим бывшим подопечным Джоном Оби Микелем, которого ранее тренировал в «Челси».

«Я счастлив в «Роме», но мой контракт скоро заканчивается. Это руководству предстоит решить, стоит ли меня оставить. Я сфокусирован на сегодняшнем дне и отдаю всё, что могу. Я нахожусь в очень хорошем клубе, который окружён очень приятными людьми. Мои игроки не являются лучшими в мире, но они очень хорошие парни и футболисты. Фанаты просто потрясающие, а город великолепен. Именно поэтому я здесь счастлив», – сказал Моуринью в беседе с The Obi One Podcast.