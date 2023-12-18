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Моуринью: «Мой контракт с «Ромой» заканчивается, клубу предстоит решить, стоит ли меня оставить»

18 Декабря 2023 • 11:59 Комментировать
Рома
...
Наполи
23.12 22:45

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от своего будущего. Португалец поговорил на эту тему со своим бывшим подопечным Джоном Оби Микелем, которого ранее тренировал в «Челси».

«Я счастлив в «Роме», но мой контракт скоро заканчивается. Это руководству предстоит решить, стоит ли меня оставить. Я сфокусирован на сегодняшнем дне и отдаю всё, что могу. Я нахожусь в очень хорошем клубе, который окружён очень приятными людьми. Мои игроки не являются лучшими в мире, но они очень хорошие парни и футболисты. Фанаты просто потрясающие, а город великолепен. Именно поэтому я здесь счастлив», – сказал Моуринью в беседе с The Obi One Podcast.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью

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