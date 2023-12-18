Моуринью: «Моё время в «Манчестер Юнайтед? У меня нет никаких сожалений»

Тренер «Ромы» Жозе Моуринью вспомнил о своём периоде в «Манчестер Юнайтед». Напомним, португальский специалист возглавлял манкунианцев с 2016 по 2018 год. Моуринью выиграл для клуба Лигу Европы, Кубок лиги и Суперкубок Англии.

«Моё время в «Манчестер Юнайтед? У меня нет никаких сожалений. Фанаты знают, что я выкладывался на максимум и люблю клуб. Спустя несколько месяцев после увольнения, я отправился на «Олд Траффорд» в качестве эксперта Sky Sports. Почти весь стадион повернулся ко мне и начал петь моё имя», – сказал Моуринью в беседе с The Obi One Podcast.

Напомним, Моуринью также возглавлял в Англии «Челси» и «Тоттенхэм».