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Чемпионат Италии. Серия А

Зелиньски отказался от контракта с «Наполи»

22 Декабря 2023 • 17:52 Комментировать
Рома
...
Наполи
1 3.00 X 3.15 2 2.50
23.12 22:45

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски отказался от контракта с «партнопейцами» ради выхода на рынок свободных агентов.

По информации Gazzetta dello Sport, поляк сухо отказал руководству действующих чемпионов, отметив, что со следующего сезона футболист не будет выступать за «Наполи». Сообщается, что «партенопейцы» предлагали четыре с половиной миллиона евро, что миллион больше, чем нынешний контракт Зелиньски. Также известно, что «Интер» выигрывает у «Ювентуса» гонку за подписание полузащитника.

Напомним, что Пётр Зелиньски выступает за «Наполи» с 2016 года, выиграв в составе клуба чемпионат и Кубок Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Пётр Зелиньски

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