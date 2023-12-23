Осимхен продлит контракт с «Наполи»

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен подпишет новое трудовое соглашение с клубом. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, все документы уже оформлены. В самое ближайшее время стороны приступят к процедуре подписания соглашения, отмечает журналист. Ранее сообщалось, что в новом договоре будет прописана сумма отступных, которая составит 130-140 млн евро.

В текущем сезоне 24-летний Осимхен принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет три ассиста.

Действующий контракт нигерийца с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года.