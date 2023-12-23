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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен продлит контракт с «Наполи» слухи

23 Декабря 2023 • 15:54 Комментировать
Рома
...
Наполи
1 3.00 X 3.15 2 2.60
Через 6 ч. 19 мин.

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен подпишет новое трудовое соглашение с клубом. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, все документы уже оформлены. В самое ближайшее время стороны приступят к процедуре подписания соглашения, отмечает журналист. Ранее сообщалось, что в новом договоре будет прописана сумма отступных, которая составит 130-140 млн евро.

В текущем сезоне 24-летний Осимхен принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет три ассиста.

Действующий контракт нигерийца с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен Фабрицио Романо ещё теги

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