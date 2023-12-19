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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» не торопится продлевать контракт с Моуринью

19 Декабря 2023 • 16:58 Комментировать
Рома
...
Наполи
23.12 22:45

Действующий контракт Жозе Моуринью с «Ромой» рассчитан до конца нынешнего сезона. При этом в клубе не торопятся принимать решение о пролонгации трудового соглашения с португальским специалистом. Как сообщает Football Italia, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport, боссы «Ромы» хотят оценить результаты команды во второй части сезона, а затем решать тренерский вопрос.

Ранее Моуринью говорил о том, что руководителям «Ромы» нужно в ближайшее время определиться с его будущим на фоне истекающего трудового соглашения.

На текущий момент «Рома» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью

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