«Рома» не торопится продлевать контракт с Моуринью

Действующий контракт Жозе Моуринью с «Ромой» рассчитан до конца нынешнего сезона. При этом в клубе не торопятся принимать решение о пролонгации трудового соглашения с португальским специалистом. Как сообщает Football Italia, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport, боссы «Ромы» хотят оценить результаты команды во второй части сезона, а затем решать тренерский вопрос.

Ранее Моуринью говорил о том, что руководителям «Ромы» нужно в ближайшее время определиться с его будущим на фоне истекающего трудового соглашения.

На текущий момент «Рома» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.