Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Самарджич хочет покинуть «Удинезе» в январе – интерес проявляют два гранда Серии А

20 Декабря 2023 • 04:12 Комментировать
Фрозиноне
...
Ювентус
23.12 14:30

Полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич намерен сменить клубную прописку в ближайшее время.

21-летний футболист вступил в конфликт с главным тренером «Удинезе» Габриэле Чоффи, из-за чего даже был исключён из состава. Согласно данным инсайдера Николо Скиры, хавбек горит желанием уйти на повышение уже в январское трансферное окно. Основными претендентами на серба считаются «Ювентус» и «Наполи», внимательно следящие за ситуацией.

Минувшим летом Лазар Самарджич был близок к переходу в миланский «Интер» – сделка сорвалась в последний момент. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Удинезе Наполи Лазар Самарджич Габриэле Чоффи трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Декабря
04:12
Самарджич хочет покинуть «Удинезе» в январе – интерес проявляют два гранда Серии А
19 Декабря
23:25
Локателли: «Интер» очень силён, но «Ювентус» по-прежнему мечтает о скудетто»
16:19
Клуб из Чемпионшипа готова выложить 30 миллионов евро за форварда «Ювентуса» 2
12:40
«Ювентус» хочет заработать 40 миллионов евро на продажах в январе
00:56
Кьеллини: «Конте изменил моё видение футбола»
18 Декабря
14:51
У Влаховича нет желания покидать «Ювентус» в январе
12:11
«Ювентус» начал переговоры по трансферу Филлипса
16 Декабря
12:25
Агент Хёйбьерга провёл переговоры с итальянском топ-клубом
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФРОЗИНОНЕ ЮВЕНТУС
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Декабря
04:12 · Италия. Серия А
Самарджич хочет покинуть «Удинезе» в январе – интерес проявляют два гранда Серии А
03:57 · Италия. Серия А
​Дзанетти не хотели пускать на церемонию жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов
03:08 · Италия. Серия А
«Реал» опроверг интерес к Барелле
02:55 · Италия. Кубок
​Ди Франческо: «Какой матч!»
02:46 · Италия. Серия А
​Бонуччи надоел «Унион» - защитник может вернуться в Италию
01:53 · Италия. Кубок
​Маццарри: «Даже когда не везёт, надо оставаться командой»
01:43 · Италия. Серия А
​Де Лаурентис поспешил в раздевалку вместе с игроками «Наполи» после разгрома от «Фрозиноне»
01:15 · Италия. Кубок
«Наполи» впервые за 65 лет проиграл домашний матч Кубка Италии с разницей в 4 гола
01:04 · Италия. Кубок
«Наполи» пропустил 4 гола от «Фрозиноне» и выбыл из Кубка Италии
00:55 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ намерен перехватить Джонатана Дэвида у «Милана»
00:33 · Италия. Серия А
Директор «Наполи» рассказал о ходе переговоров по новому контракту Осимхена
19 Декабря
23:25 · Италия. Серия А
Локателли: «Интер» очень силён, но «Ювентус» по-прежнему мечтает о скудетто»
22:36 · Италия. Серия А
​Сабатини вернулся - он стал генеральным директором «Салернитаны»
22:10 · Италия. Серия А
Куадрадо: «Я играл и тренировался через боль, но это стало невыносимо»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Хаджи – о Мозесе: «Сложно сказать, усилит ли он «Интер»
Все новости
Рекомендуем