Самарджич хочет покинуть «Удинезе» в январе – интерес проявляют два гранда Серии А

Полузащитник «Удинезе» Лазар Самарджич намерен сменить клубную прописку в ближайшее время.

21-летний футболист вступил в конфликт с главным тренером «Удинезе» Габриэле Чоффи, из-за чего даже был исключён из состава. Согласно данным инсайдера Николо Скиры, хавбек горит желанием уйти на повышение уже в январское трансферное окно. Основными претендентами на серба считаются «Ювентус» и «Наполи», внимательно следящие за ситуацией.

Минувшим летом Лазар Самарджич был близок к переходу в миланский «Интер» – сделка сорвалась в последний момент. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.