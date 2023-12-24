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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» вырвала победу у «Наполи», завершавшего игру вдевятером

24 Декабря 2023 • 00:45 Комментировать (2)
Рома
2:0
Наполи
окончен

В заключительном матче 17-го тура Серии А «Рома» сражалась с «Наполи». Эдоардо Бове стал автором первого момента, издали направив мяч в перекладину. Еще одна его попытка, и на сей раз вратарь в броске справился. Если с моментами сегодня было не очень щедро, то желтые карточки арбитр раздавал постоянно, и на 66-й минуте Матео Политано доигрался, жестокий прием с его стороны привел к удалению. Под конец игры Лоренцо Пеллегрини в штрафной развернулся и пробил в сетку - 1:0. Ромелу Лукаку убежал в отрыв и атаковал в ближний угол, сэйв голкипера. Концовку поединка «Наполи» доигрывал вдевятером, Виктор Осимхен успел получить второе предупреждение. Перед финальным свистком Ромелу Лукаку метров с 10 поставил точку в контратаке.

«Рома» набрала 28 очков и потеснила чемпиона с шестого места.

Протокол игры  
Рома2:0Наполи

(1:0) Пеллегрини Лоренцо 76'

(2:0) Пеллегрини Лоренцо 90'

  
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаЛьоренте ДиегоН'Дика ЭванКристенсен Расмус  32' 75' (Челик Зеки ( 75') Кристанте Бриан  38'Паредес Леандро  28' 71' (Пеллегрини Лоренцо ( 71') Бове ЭдоардоЗалевски Никола  65' 71' (Эль-Шаарави Стефан ( 71'  82') Лукаку РомелуБелотти Андреа  60' 71' (Азмун Сердар ( 71')
Запасные: Боер ПьетроКарсдорп РикПагано РиккардоСпинаццола ЛеонардоLovro GolicСвилар Миле
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирЖуан Жезус  62' 88' (Гаэтано Джанлука ( 88') Руй Мариу  28' 81' (Дзербин Алессио ( 81') Замбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка Станислав 56' (Каюсте Йенс ( 56') Зелиньски Пётр 88' (Натан ( 88') Политано Маттео  66'Осимхен Виктор  73'  86'Кварацхелия Хвича 87' (Распадори Джакомо ( 87')
Запасные: Голлини ПьерлуиджиИдасяк ГубертДзаноли АлессандроЭстигор ЛеоДемме ДиегоСимеоне Джованни
23 декабря. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Наполи

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Комментарии (2)
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Oleg-Chelsea
24 Декабря 2023 в 00:58
Да как в девятером, в восьмиром!!! Там двоих удалили (2 красных карточки) + жирный Лукака травмировал центрального защитника. Вот Наполи и рванул на последнюю атаку (что правильно сделали в попытке отыграться), но нарвались на контратаку и 2-0.
Juventissimo
24 Декабря 2023 в 00:54
Как оказалось, важным звеном в Наполи был тренер. Убрали Спалетти и чемпион рассыпался.
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