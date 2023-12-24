«Рома» вырвала победу у «Наполи», завершавшего игру вдевятером

В заключительном матче 17-го тура Серии А «Рома» сражалась с «Наполи». Эдоардо Бове стал автором первого момента, издали направив мяч в перекладину. Еще одна его попытка, и на сей раз вратарь в броске справился. Если с моментами сегодня было не очень щедро, то желтые карточки арбитр раздавал постоянно, и на 66-й минуте Матео Политано доигрался, жестокий прием с его стороны привел к удалению. Под конец игры Лоренцо Пеллегрини в штрафной развернулся и пробил в сетку - 1:0. Ромелу Лукаку убежал в отрыв и атаковал в ближний угол, сэйв голкипера. Концовку поединка «Наполи» доигрывал вдевятером, Виктор Осимхен успел получить второе предупреждение. Перед финальным свистком Ромелу Лукаку метров с 10 поставил точку в контратаке.

«Рома» набрала 28 очков и потеснила чемпиона с шестого места.