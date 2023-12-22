Президент «Наполи»: Футболом управляют старики

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис рассказал о своих планах после заявления клуба относительно возрождённого проекта Суперлиги.

«Я поговорил с Флорентино Пересом, и мы договорились встретиться с другими предпринимателями, чтобы обсудить планы на будущее. Футболом управляют старики без понимания», - приводит слова руководителя «партенопейцев» Corriere dello Sport.

Напомним, что действующие чемпионы Италии стали третьим топ-клубом после «Реала» и «Барселоны», который поддержал проект Суперлиги Европы. В турнирной таблице Серии А «Наполи» находится на шестом месте.