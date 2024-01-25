Дайер: «Я перешёл в «Баварию» ради того, чтобы играть»

Защитник мюнхенской «Баварии» Эрик Дайер рассказал, ради чего перешёл в команду Томаса Тухеля. Вчера 30-летний англичанин дебютировал за клуб, заменив во втором тайме матча с берлинским «Унионом» центрального защитника Дайо Упамекано, который получил травму. Дайер помог своей команде одержать минимальную победу 1:0.

«Я здесь для того, чтобы конкурировать и играть. Я буду каждый день бороться за своё место в стартовом составе. Конкуренция делает всех сильнее», – сказал Дайер после матча в интервью изданию ESPN.

Напомним, Дайер перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» на правах аренды до конца сезона. При этом у англичанина летом истекает контракт со «шпорами».