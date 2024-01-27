Бывший футболист «Ростова», «Спартака» и других команд Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал лидерство «Байера» в чемпионате Германии.

«Костяк с прошлого сезона у команды сохранился, плюс ко всему добавились игроки в новом. Такое зачастую бывает с командами, которые были в середине и даже ниже в турнирной таблице Бундеслиги. Но последние сезоны «Байер» играл в еврокубках, а сейчас так выстрелил. Будет неудивительно, если они выиграют чемпионат Германии. «Байер» ломает гегемонию «Баварии», мы видим мотивацию леверкузенцев, но «Бавария» - серьёзный клуб и в прошлом сезоне вырвала победу в чемпионате страны», — сказал Деменко.

«Байер» с 48 очками лидирует в чемпионате Германии, «Бавария» идёт на второй строчке, отставая на четыре очка.