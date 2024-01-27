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Чемпионат Германии. Бундеслига

Деменко: «Байер» ломает гегемонию «Баварии» эксклюзив

27 Января 2024 • 16:15 Комментировать
Аугсбург
...
Бавария
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Через 0 ч. 14 мин.

Бывший футболист «Ростова», «Спартака» и других команд Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал лидерство «Байера» в чемпионате Германии.

«Костяк с прошлого сезона у команды сохранился, плюс ко всему добавились игроки в новом. Такое зачастую бывает с командами, которые были в середине и даже ниже в турнирной таблице Бундеслиги. Но последние сезоны «Байер» играл в еврокубках, а сейчас так выстрелил. Будет неудивительно, если они выиграют чемпионат Германии. «Байер» ломает гегемонию «Баварии», мы видим мотивацию леверкузенцев, но «Бавария» - серьёзный клуб и в прошлом сезоне вырвала победу в чемпионате страны», — сказал Деменко.

«Байер» с 48 очками лидирует в чемпионате Германии, «Бавария» идёт на второй строчке, отставая на четыре очка.


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Евро-Футбол.Ру,
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