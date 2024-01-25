«Бавария» продолжает работу над подписанием правого защитника «Галатасарая» Саши Боэ.

Согласно недавним сообщениям, гранд Бундеслиги обозначил француза в качестве приоритетной цели на остаток зимнего трансферного периода. По данным Le Parisien, «Бавария» предложила «Галатасараю» порядка 15 млн евро. Ранее в СМИ появлялась информация о намерении турецкого клуба выручить от продажи 23-летнего латераля более 20 млн евро. Переговоры продолжаются.

Саша Боэ выступает за «Галатасарай» с 2021 года. В активе игрока четыре забитых мяча и четыре ассиста в 83 матчах за коллектив из Стамбула во всех турнирах.