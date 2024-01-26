Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди – одна из главных трансферных целей «Баварии».

Рулевой Томас Тухель ещё с прошлого лета настаивает на приобретении нового опорного полузащитника, однако мюнхенскому клубу не удаётся удовлетворить требование наставника. По данным журналиста Кристиана Фалька, приоритетной опцией для решения этой проблемы в «Баварии» считают именно Субименди. Подписание 24-летнего испанца запланировано на лето, однако провернуть сделку будет непросто – лондонский «Арсенал» также проявляет серьёзный интерес.

В контракте Мартина Субименди прописана сумма отступных в размере 60 млн евро. В активе хавбека четыре гола и один ассист в 30 матчах за «Реал Сосьедад» в текущем сезоне.