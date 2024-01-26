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«Бавария» обозначила испанского полузащитника в качестве приоритетной цели на лето слухи

26 Января 2024 • 02:40 Комментировать
Реал Сосьедад
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Райо Вальекано
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27.01 16:00

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди – одна из главных трансферных целей «Баварии».

Рулевой Томас Тухель ещё с прошлого лета настаивает на приобретении нового опорного полузащитника, однако мюнхенскому клубу не удаётся удовлетворить требование наставника. По данным журналиста Кристиана Фалька, приоритетной опцией для решения этой проблемы в «Баварии» считают именно Субименди. Подписание 24-летнего испанца запланировано на лето, однако провернуть сделку будет непросто – лондонский «Арсенал» также проявляет серьёзный интерес.

В контракте Мартина Субименди прописана сумма отступных в размере 60 млн евро. В активе хавбека четыре гола и один ассист в 30 матчах за «Реал Сосьедад» в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Реал Сосьедад Арсенал Лондон Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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РЕАЛ СОСЬЕДАД РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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