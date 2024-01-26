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Стало известно, при каком условии Дайер останется в «Баварии» до 2025 года

26 Января 2024 • 00:55 Комментировать
Аугсбург
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Бавария
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27.01 17:30

Договор «Баварии» с Эриком Дайером автоматически продлится, если игрок проведёт определённое количество матчей.

Мюнхенцы арендовали центрального защитника у «Тоттенхэма» до конца текущего сезона. Как стало известно журналисту Кристиану Фальку, англичанин останется игроком «Баварии» до следующего года, если в нынешней кампании проведёт не менее трёх-пяти матчей в стартовом составе «Баварии». Такой пункт прописан в соглашении.

На данный момент в активе Эрика Дайера одно появление на поле в цветах «Баварии». 30-летний футболист дебютировал за действующих чемпионов Германии, выйдя на замену во встрече с «Вердером».

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Тоттенхэм Бавария Эрик Дайер ещё теги

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