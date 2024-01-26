Киммих пропустит матч «Баварии» - Тухель назвал причину

Полузащитник Йозуа Киммих не поможет «Баварии» в ближайшем матче чемпионата Германии против «Аугсбурга». Главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель сообщил журналистам, что Киммих не сыграет из-за проблем с плечом.

В сезоне 2023/2024 Киммих поучаствовал в 23 официальных матчах «Баварии». В них 28-летний футболист забил один гол и отдал шесть результативных передач на партнёров.

Матч немецкой Бундеслиги между «Аугсбургом» и «Баварией» пройдёт в субботу, 27 января. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:30 по московскому времени.