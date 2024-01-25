Тренер «Униона» Белица рассказал, почему толкнул Сане в лицо

Главный тренер берлинского «Униона» Ненад Белица рассказал, почему толкнул в лицо вингера мюнхенской «Баварии» Лероя Сане. Напомним, за свой поступок тренер получил красную карточку, а его команда проиграла 0:1.

«Я пытался взять мяч в тренерской зоне и отдать его Сане, но он толкнул меня. Лерой спровоцировал меня, а я отреагировал так, как не должен был реагировать. Четвёртый судья рассказал обо всём главному арбитру и я получил красную карточку. Это эмоции, такое бывает в футболе. Я совершил ошибку, о которой сожалею. Мне нужно принять ситуацию и не повторять подобных ошибок в будущем», – сказал Белица в интервью изданию ESPN.