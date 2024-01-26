Белица: Хочу извиниться перед Лероем Сане

Главный тренер берлинского «Униона» Ненад Белица высказался об инциденте в матче против «Баварии», который привёл к стычке с Лероем Сане.

«Я пересмотрел момент несколько раз с холодной головой. Я отреагировал на ситуацию так, как никогда не должен был делать. Я сожалею об этом и хотел бы извиниться перед своей игроками, клубом и Лероем Сане», - приводит слова специалиста Sky.

Напомним, что за толчок игрока соперников во время недавнего матча Бундеслиги Белица был дисквалифицирован на три матча чемпионата.