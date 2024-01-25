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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» потеряла двух игроков из-за травмы

25 Января 2024 • 12:24 Комментировать
Аугсбург
...
Бавария
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27.01 17:30

Мюнхенская «Бавария» в ближайшие недели не сможет рассчитывать на двух футболистов из-за травмы. Центральный защитник Дайо Упамекано пропустил 3 недели из-за повреждения подколенного сухожилия. Также «красная машина» лишилась на 2-3 недели полузащитника Конрада Лаймера, который повредил икроножную мышцу.

Напомним, оба футболиста получили травму во вчерашнем матче немецкой Бундеслиги против берлинского «Униона», который закончился домашней победой «Баварии» 1:0. Мюнхенцы надеются, что игроки успеют восстановиться к первому матчу ⅛ финала Лиги чемпионов против римского «Лацио».

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Бавария Дайо Упамекано Конрад Лаймер ещё теги

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