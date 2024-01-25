Геррейру: «Любимая позиция? Мне просто нравится выходить на поле»

Игрок мюнхенской «Баварии» Рафаэл Геррейру ответил на вопрос о любимой позиции. Напомним, в дортмундской «Боруссии» португалец часто выступал на позиции левого защитника, тогда как в «Баварии» чаще играет в центре полузащиты. Вчера 30-летний Геррейру своим победным голом принёс мюнхенцам минимальную победу над берлинским «Унионом» в Бундеслиге (1:0).

«Я счастлив, когда выхожу на поле. Для меня не имеет значения, играю ли я в центре полузащиты или на фланге обороны», – сказал Геррейру в интервью изданию ESPN.

Напомним, летом Геррейру присоединился к мюнхенцам на правах свободного агента из дортмундской «Боруссии».