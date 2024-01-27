В ближайшее время Боэ прилетит в Мюнхен для завершения своего перехода в «Баварию»

Защитник «Галатасарая» Саша Боэ продолжит карьеру в «Баварии». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, сегодня, 27 января, 23-летний футболист прибудет в Мюнхен для прохождения медосмотра. Отмечается, что клубы уже согласовали все детали этого трансфера.

Ранее сообщалось, что за Боэ «Бавария» заплатит 30 миллионов евро без учёта бонусов.

В текущем сезоне французский защитник провёл за «Галатасарай» 31 матч и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает Боэ в 22 миллиона евро.

После 18 туров Бундеслиги «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 44 набранных очка.