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«Бавария» всё же одолела «Аугсбург» в результативном матче

27 Января 2024 • 19:31 Комментировать
Аугсбург
2:3
Бавария
окончен

В 19-м туре чемпионата Германии «Бавария» гостила у «Аугсбурга». Маттейс де Лигт в дебюте заработал пенальти, но ВАР исправил решение арбитра,  и защитнику чемпионов предъявлено предупреждение. В ответ голевой удар Элвиса Реджбекая, но здесь вне игры. Открыт счет после углового, скидка партнера, рикошет, и Александр Павлович переправил мяч в сетку - 0:1. Леон Горецка перед перерывом сыграл на рывок Альфонсо Дэвиса, который в итоге пробил голкипера. Вторая половина началась с отменного навеса Кевина Мбабу и удара головой Эрмедина Демировича. Гарри Кейн отметился результативным ударом, гол отменили арбитры, но повторы показали, что вне игры не было, так как англичанин забил после отскока от соперника - 1:3. Матис Тель под конец встречи справа стрельнул в ближнюю штангу. У хозяев был еще более опасный момент - Свен Михель с 11-метрового бил в правый угол, и голкипер парировал. И еще пенальти, Демирович его заработал и реализовал - 2:3.

«Бавария» проигрывает всего очко лидирующему «Байеру». Соперник - 12-й.

Протокол игры  
Аугсбург2:3Бавария
  23'Павлович Александр (0:1)
  45'Дэвис Альфонсо (0:2)
(1:2) Демирович Эрмедин52'  
  58'Кейн Гарри (1:3)
(2:3) Демирович Эрмедин90'  
Дамен ФиннМбабу Кевин  19'Гоувелеув ДжеффриУдуохаи ФеликсИаго Лопес  69' 75' (Майер Арне ( 75') Якич КристиянЙенсен Фредрик 62' (Бельо Дион Дрене ( 62') Реджбекай Элвис 62' (Педерсен Мадс ( 62') Варгас Рубен 80' (Михель Свен ( 80') Титц Филлип 62' (Энгельс Арне ( 62') Демирович Эрмедин
Запасные: Пфайффер ПатрикГумни РобертБрайтхаупт ТимКоубек Томаш
Нойер Мануэль  90'Геррейру Рафаэл  90'Де Лигт Маттейс  6'Дайер ЭрикДэвис АльфонсоПавлович Александр  67' 90' (Звонарек Ловро ( 90') Горецка ЛеонСане Лерой  80' 89' (Чупо-Мотинг Эрик ( 89'  90') Мусиала Джамал 89' (Мюллер Томас ( 89') Коман Кингсли 26' (Тель Матис ( 26') Кейн Гарри
Запасные: Крэтзиг ФрансУльрайх СвенАзну Адам
27 января. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

 

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