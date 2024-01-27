«Бавария» всё же одолела «Аугсбург» в результативном матче

В 19-м туре чемпионата Германии «Бавария» гостила у «Аугсбурга». Маттейс де Лигт в дебюте заработал пенальти, но ВАР исправил решение арбитра, и защитнику чемпионов предъявлено предупреждение. В ответ голевой удар Элвиса Реджбекая, но здесь вне игры. Открыт счет после углового, скидка партнера, рикошет, и Александр Павлович переправил мяч в сетку - 0:1. Леон Горецка перед перерывом сыграл на рывок Альфонсо Дэвиса, который в итоге пробил голкипера. Вторая половина началась с отменного навеса Кевина Мбабу и удара головой Эрмедина Демировича. Гарри Кейн отметился результативным ударом, гол отменили арбитры, но повторы показали, что вне игры не было, так как англичанин забил после отскока от соперника - 1:3. Матис Тель под конец встречи справа стрельнул в ближнюю штангу. У хозяев был еще более опасный момент - Свен Михель с 11-метрового бил в правый угол, и голкипер парировал. И еще пенальти, Демирович его заработал и реализовал - 2:3.

«Бавария» проигрывает всего очко лидирующему «Байеру». Соперник - 12-й.