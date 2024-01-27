Павлович: «Я горжусь своим первым голом за «Баварию»

Полузащитник «Баварии» Александр Павлович поделился информацией о своём состоянии после матча 19-го тура Бундеслиги с «Аугсбургом».

27 января «Бавария» одолела на выезде «Аугсбург» со счетом 3:2. 19-летний Павлович провел на поле практически весь матч, однако был заменен в дополнительное время, потому что почувствовал боль в ноге.

— Это была очень неприятная судорога, но сейчас все не так уж плохо. Я очень счастлив и горжусь своим первым голом за «Баварию», — приводит слова Павловича журналист Патрик Штрассер.

В текущем сезоне хавбек сыграл в восьми матчах чемпионата Германии, в которых забил один мяч и записал на свой счет одну голевую передачу.