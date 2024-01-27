«Бавария» завершила трансферную кампанию

Мюнхенская «Бавария» не планирует подписывать новых футболистов в зимнее трансферное окно. Об этом рассказал спортивный директор команды Кристоф Фройнд.

В ближайшее время «Бавария» должна объявить о трансфере защитника Саши Боэ из «Галатасарая».

— Будет ли «Бавария» подписывать новых игроков после Боэ? На самом деле, мы завершили трансферную кампанию, — приводит слова Фройнда журналист Георг Хольцнер.

При этом функционер отметил, что клуб может отреагировать на повреждение нападающего команды Кингсли Комана, если его травма окажется серьезной.

Напомним, Коман получил травму колена в минувшем матче «Баварии» с «Аугсбургом» (3:2).