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«Бавария» завершила трансферную кампанию

27 Января 2024 • 21:19 Комментировать
Аугсбург
2:3
Бавария

Мюнхенская «Бавария» не планирует подписывать новых футболистов в зимнее трансферное окно. Об этом рассказал спортивный директор команды Кристоф Фройнд.

В ближайшее время «Бавария» должна объявить о трансфере защитника Саши Боэ из «Галатасарая».

— Будет ли «Бавария» подписывать новых игроков после Боэ? На самом деле, мы завершили трансферную кампанию, — приводит слова Фройнда журналист Георг Хольцнер.

При этом функционер отметил, что клуб может отреагировать на повреждение нападающего команды Кингсли Комана, если его травма окажется серьезной.

Напомним, Коман получил травму колена в минувшем матче «Баварии» с «Аугсбургом» (3:2).

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Бавария Кингсли Коман Кристоф Фройнд трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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