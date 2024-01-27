Тухель: Вероятно, Коман получил серьёзную травму

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал травму нападающего команды Кингсли Комана в матче с «Аугсбургом».

Встреча 19-го тура чемпионата Германии завершилась победой «Баварии» со счетом 3:2. Коман провел на поле 26 минут, после чего был заменен на Теля.

«Это травма колена. Что именно, нам придется выяснить. Вероятно, это достаточно серьезная травма и очень болезненная. Шансов, что он продолжит играть, не было. Мы проверим связки, а дальше посмотрим», — приводит слова Тухеля Sky Sport DE.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и записал на свой счет три голевые передачи.