Руководство «Баварии» хочет оставить Тухеля до конца сезона, но присматривается к испанскому тренеру

В «Баварии» определились с планами на главного тренера Томаса Тухеля. Как сообщает инсайдер Керри Хау, руководство хочет оставить немецкого специалиста до конца нынешнего сезона.

Источник отмечает, что «Бавария» точно не будет менять тренера по ходу нынешней кампании. Руководству не нравятся некоторые высказывания Тухеля на пресс-конференциях, но тренерские качества немца вызывают доверие у совета директоров. Тем более, Томас отлично ладит со спортивным директором Кристофом Фройндом.

Если Тухель не сможет выдать удовлетворительные результаты в этом сезоне, «Бавария» всерьёз задумается о приглашении Хаби Алонсо, чей леверкузенский «Байер» в данный момент лидирует в Бундеслиге с отрывом в 4 очка.