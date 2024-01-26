«Бавария» продолжает попытки оформить трансфер защитника «Галатасарая» Саши Боэ.

Как утверждает Sky Sport DE, «Бавария» увеличила свое предыдущее предложение и теперь готова заплатить за Боэ 25 миллионов евро плюс пять миллионов в качестве бонусов. Однако, по данным источника, «Галатасарай» снова не устраивает такой вариант — турецкий клуб требует за француза 30 миллионов евро и сверху несколько миллионов в качестве бонусов. Отмечается, что переговоры между сторонами продолжаются, а сам Боэ находится на тренировочной базе «Галатасарая».

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист уже готов к переезду в Мюнхен и ожидает, когда клубы придут к соглашению.