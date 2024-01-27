Сане и Кейн — в стартовом составе «Баварии» на матч с «Аугсбургом»

Нападающие «Баварии» Лерой Сане и Гарри Кейн с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке с «Аугсбургом».

Стартовый состав «Баварии»: Нойер (вр), де Лигт, Горецка, Кейн, Сане, Коман, Дайер, Дэвис, Геррейру, Мусиала, Павлович.

Встреча 19-го тура чемпионата Германии между «Аугсбургом» и «Баварией» состоится сегодня, 27 января. Стартовый свисток дожжен прозвучать в 17:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции, которую проведет портал LiveResult.

Напомним, в первом круге «Бавария» одолела «Аугсбург» со счётом 3:1.