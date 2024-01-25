«Бавария» начала переговоры по игроку «Галатасарая»

Правый защитник «Галатасарая» Саша Боэ стал приоритетной трансферной целью «Баварии».

Мюнхенский клуб не смог договориться с «Ньюкаслом» по трансферу Кирана Триппьера, и теперь, похоже, переключится на другую кандидатуру. По информации журналиста Нэйтана Гиссинга, «Бавария» всерьёз нацелилась на подписание Боэ – переговоры с «Галатасараем» уже стартовали. Интерес к французу также приписывался «ПСЖ».

Трансферная стоимость Саши Боэ оценивается экспертами Transfermarkt в 22 млн евро. В текущем сезоне 23-летний футболист провёл 31 поединок за «Галатасарай» во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами.